МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Аккредитованные IT-компании с прямым или косвенным госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре, рассказали в Минцифры России. Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний

В субботу правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.

"Компании с любым косвенным — форма участия через третьих лиц — госучастием и/или прямым — государство напрямую участвует в капитале организации — госучастием менее 50%, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что при ежегодной проверке на соответствие таких организаций новым требованиям доля косвенного госучастия учитываться не будет. Прямого будет — должно быть менее 50% госучастия для сохранения аккредитации. Первая проверка на соответствие, как отметили в Минцифры, состоится состоится 1 июля 2023 года.

"Только ранее не аккредитованные компании с прямым или косвенным госучастием, 50% и более, не смогут получить аккредитацию по новому порядку", — подчеркнули в Минцифры.