БРЮССЕЛЬ, 2 окт — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС. СМИ: ЕС в среду объявит о новом пакете антироссийских санкций

В пятницу СМИ сообщали, что страны ЕС достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против РФ, окончательное решение ожидается на следующей неделе.

"Также продолжается обсуждение следующего, девятого, пакета санкций против России, так как проводимые Россией референдумы ускорили переговоры. Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете", — рассказал источник.

Кроме того, источник в ЕС подтвердил достижение первоначальной договоренности в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.