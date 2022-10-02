МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию. Матвиенко оценила влияние санкций на строительство Союзного государства

"Тот почерк работы над 28… союзными программами — для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу…" — сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

Он подчеркнул, что "споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя — купить дешевле". "Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат — важное достояние дня сегодняшнего", — констатировал госсекретарь.

Говоря о стоящими перед Союзным государством в настоящее время задачах, он отметил, что это — совместные производственные цепочки, учет возможностей двух стран, сложение усилий, инвестиций и как можно скорейший выход на совместный результат.