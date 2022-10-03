МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Молдавия не сможет полностью обеспечить свои потребности в газе за счет поставок из Румынии, поскольку запасов этой страны не хватает даже на внутренние нужды. При этом цена румынского газа будет выше, чем российского, заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик. Молдавия сможет закупать газ напрямую у Румынии

"Румыния не является самодостаточной страной в газовой области, ей самой приходится докупать топливо, так что говорить о том, что Румыния закроет потребности Молдавии в газе, не приходится", — рассказал он РИА Новости.

По словам экономиста, в октябре стоимость российского газа для Кишинева составит 1030 долларов за тысячу кубических метро, а в Румынии цены на топливо всегда были выше этого уровня.

Пойсик считает, что Бухарест скорее может оказать экстренную помощь в том случае, если Молдавия останется совсем без газа. Однако речь идет именно о временной помощи, а не о стабильных поставках, подчеркнул он.

Ранее в понедельник стало известно, что молдавское госпредприятие Energocom получило лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики на покупку и продажу природного газа напрямую на румынском рынке. Европейские хранилища опустеют без российского газа в феврале

Молдавия в данный момент переживает энергетический кризис. В мае страну охватили антиправительственные митинги. Протестующие выступили против повышения цен на газ и продукты, а также возмутились росту инфляции и падению уровня жизни.

"Газпром" ранее предупредил, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент.