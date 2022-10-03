МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко. Госсекретарь Союзного государства рассказал о прогрессе в сотрудничестве

Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском.

"Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружеских государств, сравнимым с тотальной экономической войной", — сказал Мишустин.

Он отметил, что принимаются скоординированные меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии.

Кроме того, российский премьер-министр призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска, особенно в области импортозамещения и промкооперации.

"Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению", — сказал Мишустин.

Он заверил, что кабмины двух стран продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство.