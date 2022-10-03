Авиакомпания S7 запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
В S7 заявили о запуске рейсов из Иркутска в Бангкок
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика.
"Запускаем рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября", — говорится в сообщении.
Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска – 10:05, прибытия в Бангкок – 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15.
"Благодаря широкой маршрутной сети S7 Airlines с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России", — отмечает компания.
https://1prime.ru/News/20221003/838337665.html
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