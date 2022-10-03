МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Санкции Запада направлены на разрушение России и Белоруссии, противостоять им можно только совместными усилиями, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Премьер Белоруссии оценил влияние санкций на сотрудничество с Россией

"Только благодаря совместным усилиям сможем противостоять этим безумным санкциям, направленным на разрушение наших государств", — сказал он.

По словам белорусского премьера, интенсивность контактов на всех уровнях подтверждает "заинтересованность в поддержании нужной динамики и активизации двусторонних отношений, оперативной выработке согласованных подходов для противодействия оголтелому внешнему давлению".

"Мы не только противостоим (санкциям — ред.), но, казалось бы, в этих крайне непростых условиях успешно развиваем взаимную торговлю, укрепляем производственные связи и создаем новые транспортно-логистические цепочки", — добавил Головченко.

Кроме того, товарооборот РФ и Белоруссии по итогам года может стать рекордным и превысить 45 миллиардов долларов, заявил белорусский премьер-министр.

"По итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем на 12%. И при сохранении этой тенденции по итогам 2022 года рассчитываю, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 миллиардов долларов США, а может еще и больше", — сказал он.

Головченко отметил, что была выбрана правильная стратегия по импортозамещению.