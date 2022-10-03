ПАРИЖ, 3 окт — ПРАЙМ. Производители продуктов питания в Нидерландах сталкиваются с финансовыми трудностями из-за растущих цен на энергию, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на Федерацию голландской пищевой промышленности (FNLI). В Евросоюзе введут новые меры из-за высоких цен на энергию

По данным FNLI, энергетические компании в Нидерландах все более неохотно предлагают промышленным предприятиям контракты с фиксированной ставкой, отдавая предпочтение "гибким" контрактам. Это ставит в трудное положение энергоемкие предприятия, такие как пекарни и консервные заводы, из-за растущих затрат на энергию.

Согласно исследованиям, производители продуктов питания в Нидерландах в этом году потратят на электроэнергию в среднем 7,5% от своих затрат.

Директор FNLI Сейс-Ян Адема призвал голландское правительство срочно принять меры поддержки, чтобы сохранить конкуренцию с иностранными компаниями.

Ранее сообщалось, что энергетические компании в Нидерландах решили отложить повышение цен, запланированное с 1 октября, из-за давления со стороны управления по делам потребителей и рынков (ACM). Регулятор заявлял, что компании обязаны уведомлять клиентов об изменении ставок на электроэнергию за 30 дней.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.