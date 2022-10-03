Швейцария не поддержит идею о передаче российских активов Украине
Швейцарские власти заявили, что не поддерживают идею о передаче российских активов Украине
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.
"Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", — сказал Майенфиш.
Ранее Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине.
https://1prime.ru/News/20221003/838340099.html
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