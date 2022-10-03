МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш. Швейцария продлила защитные меры в отношении "дочки" Сбербанка в стране

"Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", — сказал Майенфиш.

Ранее Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине.