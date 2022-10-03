МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Минфин хочет разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах

"Сейчас разрешено не репатриировать валютную выручку — в этом смысле регулирование стало даже более либеральным, чем было до ужесточения санкций. До конца года введен мораторий на привлечение к ответственности за валютные нарушения. Минфин выступает за то, чтобы продлить его на следующий год", — сказал Чебесков в интервью RTVI.

Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении резидентов РФ за нарушение отдельных норм валютного законодательства был принят летом, его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.

Чебесков отметил, что Россия в текущем году столкнулась с ограничениями, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна. В результате, по его словам, вся парадигма валютного регулирования в РФ сильно изменилась, она будет эволюционировать, пока не наступит новый баланс. Минфин оценил доходы бюджета в 2023 году от изъятия сверхприбылей компаний

"Раньше мы жили в русле постоянной либерализации валютного контроля и плавающего курса рубля. Но когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен", — пояснил он.

"Если раньше бизнес мог зарабатывать деньги в России и выводить часть прибыли в виде дивидендов за рубеж — в офшоры, то сейчас это стало более рискованной стратегией, и бизнес, наоборот, переводит холдинговые компании в Россию", — заявил Чебесков.