МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В восстановлении городов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей принимают участие почти 35 тысяч строителей, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Российские строители восстановили мост через реку в ДНР

"В работах по восстановлению новых территорий принимает участие 34,7 тысячи строителей и 4,8 тысячи единиц техники", — сказал он на заседании Совета Федерации в понедельник.

Министр добавил, что уже восстановлено 2,1 тысячи объектов и при содействии Минстроя планируется восстановить более 20 тысяч объектов ИЖС.

Файзуллин также напомнил, что поддержке министерства во всех четырех регионах были сформированы учебные центры для подготовки кадров в области строительства.