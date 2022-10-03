Десятки тысяч российских строителей восстановят новые регионы
Файзуллин заявил, что в восстановлении новых регионов примут участие 35 тысяч строителей
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В восстановлении городов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей принимают участие почти 35 тысяч строителей, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
"В работах по восстановлению новых территорий принимает участие 34,7 тысячи строителей и 4,8 тысячи единиц техники", — сказал он на заседании Совета Федерации в понедельник.
Министр добавил, что уже восстановлено 2,1 тысячи объектов и при содействии Минстроя планируется восстановить более 20 тысяч объектов ИЖС.
Файзуллин также напомнил, что поддержке министерства во всех четырех регионах были сформированы учебные центры для подготовки кадров в области строительства.
https://1prime.ru/News/20221003/838341361.html
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