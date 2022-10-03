МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Бывший министр образования Великобритании Надин Доррис призвала провести в стране досрочные всеобщие выборы. "Историческая авантюра" Трасс трещит по швам, пишет Bloomberg

"Если Лиз (Трасс) хочет получить совершенно новый мандат, то она должна быть избрана страной", — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Доррис отметила, что реализация ее трехлетней работы была "фактически приостановлена", когда Трасс стала премьер-министром Великобритании. Это касается продажи телеканала Channel 4, пересмотра лицензионного сбора BBC и принятия законопроекта о безопасности в сети, подчеркнула экс-министр.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавших остаться неизвестными, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны. Также ранее сообщалось, что более 167 тысяч жителей Великобритании подписали петицию за проведение внеочередных всеобщих выборов на фоне кризиса в стране.