МИНСК, 3 окт — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что сумма российских кредитов, выделяемых для финансирования совместных импортозамещающих проектов в сфере промышленности, может быть увеличена. Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии

"Сегодня мы окончательно финализировали поручение президентов, которое было дано по импортозамещающим проектам. Известна сумма – $1,5 млрд в эквиваленте, возможно, это будет и еще большая сумма. Мы определились по процентным ставкам, они будут очень выгодными для белорусских производителей. Согласовали перечни эти проектов", — сказал Головченко в видеокомментарии по итогам своих переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства.

Премьер уточнил, что минимум 14 белорусских предприятий ждет программа модернизации и развития производственных мощностей.

По его словам, "осталось немного технической работы". "По ряду из них мы уже приступили к работе за свои деньги, но теперь это будет уже подкреплено соответствующими российскими кредитными ресурсами", — добавил Головченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделяет около $2 млрд на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.

Роман Головченко в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите на $1,5 млрд для импортозамещающих проектов. Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в середине августа отмечал, что белорусская сторона видит целесообразность в реализации 23 инвестиционных проектов на сумму $2,2 млрд в рамках проводимой в Союзном государстве с Россией работы по импортозамещению на фоне западных санкций, 14 из них на $1,6 млрд РФ одобрила для реализации.

Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.