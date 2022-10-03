Украинские власти сообщили об уровне заполненности газохранилищ страны
Украинские власти заявили, что в газохранилищах страны находится 14 миллиардов кубометров газа
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В украинские газохранилища уже закачано 14 миллиардов кубометров газа из 14,5 миллиарда необходимых для прохождения отопительного сезона, сообщил в понедельник министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
"В украинских газовых хранилищах находится 14 миллиардов кубометров газа при необходимых 14,5 миллиарда", — приводит слова Чернышова Telegram-канал украинского издания Klimenko-Time.
По словам министра, на складах также уже находится два миллиона тонн угля, необходимо для прохождения отопительного сезона — 2,5 миллиона тонн. Чернышов заверил, что Украина на 97% готова к отопительному сезону.
https://1prime.ru/News/20221003/838343468.html
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