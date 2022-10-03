МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В украинские газохранилища уже закачано 14 миллиардов кубометров газа из 14,5 миллиарда необходимых для прохождения отопительного сезона, сообщил в понедельник министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Молдавия закупит и будет хранить на Украине газ

"В украинских газовых хранилищах находится 14 миллиардов кубометров газа при необходимых 14,5 миллиарда", — приводит слова Чернышова Telegram-канал украинского издания Klimenko-Time.

По словам министра, на складах также уже находится два миллиона тонн угля, необходимо для прохождения отопительного сезона — 2,5 миллиона тонн. Чернышов заверил, что Украина на 97% готова к отопительному сезону.