ПАРИЖ, 3 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что в ближайшие месяцы в Париже будет организована экономическая конференция по Украине с целью привлечения французских компаний к восстановлению страны. Франция и Румыния подписали соглашение об экспорте украинского зерна

"Я хочу анонсировать, что в ближайшие месяцы мы вместе с украинскими властями организуем в Париже экономическую конференцию, чтобы привлечь французские компании (к восстановлению Украины — ред.). Мы поддержим инициативы ЕС, направленные на финансирование восстановления Украины", — сообщила Борн на заседании в Нацсобрании (нижний парламент Франции), посвященном ситуации на Украине.

В этом контексте она напомнила о планах Парижа оказать помощь Черниговской области.

По словам премьер-министра, Франция на прошлой неделе направила уже четвертый конвой гуманитарной помощи Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.