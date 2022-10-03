В Берлине прошла демонстрация против антикризисной политики правительства
В берлинской демонстрации против политики правительства приняли участие более тысячи человек
Читать 1prime.ru в
БЕРЛИН, 3 окт — ПРАЙМ. Демонстрация против антикризисной политики правительства ФРГ прошла в Берлине, в ней приняли участие до 1,4 тысячи человек, сообщило немецкое информагентство dpa.
Отмечается, что демонстранты прошли маршем от Потсдамской площади через центр города с лозунгом "Отопление, хлеб и мир — протестуем вместо того, чтобы мерзнуть". По данным полиции, в митинге приняли участие до 1,4 тысячи человек.
Правоохранители сообщили о единичных столкновениях участников митинга и нескольких арестах. Однако, как сообщили правоохранители, демонстрация в основном прошла без беспорядков.
По данным агентства, на плакатах митингующих были требования против поставок оружия, а также призывы остановить экономическую войну и перевооружение. У участников протестной акции были логотипы Германской коммунистической партии (DKP) и Антифашистского движения.
https://1prime.ru/News/20221003/838343652.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.