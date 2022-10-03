МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ доработал стратегию развития металлургической промышленности в РФ на период до 2030 года и уже направил документ на повторное согласование в ведомства, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Минпромторг рассказал об импортозамещении в машиностроении для металлургии

"Мы доработали стратегию развития металлургической отрасли с учетом замечаний и предложений, которые поступили от коллег. Сейчас снова направили ее на повторное согласование во все заинтересованные ведомства. Если будут ещё какие-то дополнительные предложения и замечания, ещё раз посмотрим. Но я считаю, сейчас получился очень хороший документ", — отметил он.

"В нем есть аналитика и по сырьевой базе, и по производству, и по тому, какие тренды сейчас в мире будут преобладать, прежде всего, с точки зрения изменения объемов рынка металлургической продукции в разных странах… Нам важно понимать, какие основные рынки сбыта будут для нас ключевыми в перспективе, за счёт чего и как будет формироваться внутренний рынок и экспортные направления. Стратегия дает максимально возможные на сегодня ответы на эти вопросы", — добавил замминистра.

По словам Евтухова, из значимого, что нашло отражение в стратегии — договоренность Минпромторга с Минфином определить "отсечку" цены сляба, ниже которой акциз не будет уплачиваться. Это позволит компаниям не платить акциз при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения устойчивых поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.

В целом, основные цели и задачи стратегии определены, понимание по ресурсам и основным мерам, за счет чего они должны быть достигнуты есть, уточнил замминистра. После этого будет детально разработан план по реализации с конкретными поименованными мероприятиями.

Как ранее Евтухов сообщал в интервью РИА Новости, стратегию развития металлургической промышленности в РФ до 2030 года планируется утвердить в октябре.