КИШИНЕВ, 3 окт /ПРАЙМ/. Румыния обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить Молдавию газом зимой, однако нет гарантий, что страна сможет предоставить большой объем газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Молдавия сможет закупать газ напрямую у Румынии

"Газпром" 1 октября предупредил, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра. Однако республика может воспользоваться альтернативным путем поставок, поскольку получила право покупать газ в Румынии.

"Премьер Румынии отметил, что пропускная способность газопровода составляет 5 миллионов кубометров в сутки, в зависимости от температуры, за один зимний месяц мы потребляем 150-200 миллионов кубометров газа. Есть техническая возможность получить этот газ, если газопровод будет использован на максимуме своих возможностей, то нам хватит этих поставок газа зимой", — заявил Спыну в эфире телеканала TVR.

По его словам, Молдавия хотела бы заключить долгосрочный контракт с Румынией, однако власти Бухареста пока не могут сказать, сколько газа они смогут выделить Кишиневу, поскольку хранилища в стране заполнены примерно на 87%.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.