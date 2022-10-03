МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнило перечень компаний, против которых введены российские контрсанкции, оператором ПХГ "Катарина" в Германии, говорится в соответствующем постановлении кабмина. СМИ: российские контрсанкции создали проблемы чешской Koh-i-Noor Hardtmuth

"Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановление правительства РФ от 11 мая 2022 года… пунктом 32 следующего содержания: "32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия)", — сообщается в документе.

Компания Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ является совместным предприятием "Газпром экспорта" и немецкой VNG, которые на паритетных началах реализуют проект подземного хранилища газа (ПХГ) "Катарина" в Германии. Планировалось, что ко времени выхода подземного хранилища на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объем хранилища достигнет примерно 650 миллионов кубометров, мощность отбора — 26 миллионов кубометров в сутки.

Правительство России в мае утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное попечительское управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

В июне правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства, сообщили в пресс-службе кабмина. Компания была переименована в Securing Energy for Europe GmbH.