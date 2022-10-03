В США заявили о готовности содействовать стабильности на энергорынках
В США заявили о готовности предпринимать шаги для обеспечения стабильности на энергорынках
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ВАШИНГТОН, 3 окт — ПРАЙМ. США готовы предпринимать все необходимые шаги для обеспечения достаточного объема предложения на энергетических рынках, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
“Наш фокус остается прежним — препринимать все необходимые шаги для обеспечения достаточного объема предложения на (энергетических) рынках, отвечающего спросу глобальной экономики”, — ответила она на вопрос о возможном решении ОПЕК+ сократить производство нефти и связанном с ним риска роста цен.
При этом в Белом доме подчеркнули, что США не являются членами ОПЕК+ и не готовы комментировать возможные действия организации.
В среду 5 октября в Вене состоится встреча ОПЕК+. В воскресенье агентство Bloomberg писало, что на заседании альянс рассмотрит сокращение добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Это сообщение поддерживает рост котировок "черного золота".
В понедельник мировые цены на нефть увеличились на 4% в ожидании от возможного сокращения добычи "черного золота".
https://1prime.ru/News/20221003/838344271.html
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