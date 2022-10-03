МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Предложение Минпромторга РФ не штрафовать поставщиков торговых сетей за несвоевременное или неполное выполнение заказов носит рекомендательный характер, нормативно его закреплять не планируется, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Минпромторг вновь рекомендовал ввести мораторий на штрафы для поставщиков

"Это только наши рекомендации. За последние годы отношения между торговым бизнесом и властью выстроились так, что для отладки всех процессов в отрасли регулятору, в принципе, достаточно так называемой "мягкой силы"", — сказал он, отвечая на вопрос о нормативном закреплении такой инициативы. Евтухов также напомнил, что эта рекомендация была дана ритейлерам ещё в 2020 году, с началом пандемии и связанных с нею ограничений, которые, в свою очередь, потребовали переналаживания логистических цепочек.

В целом, по словам Евтухова, ритейлеры готовы лояльнее относиться к поставщикам в текущей экономической ситуации, но за грубые нарушения санкции всё-таки последуют. "Наверное, если будут какие-то грубые нарушения, штрафы будут. Всё-таки порядок должен быть. Но мы просили внимательно каждый кейс рассматривать с учётом того, что мы уже столько времени работаем в одной лодке в режиме взаимопонимания и оперативного взаимодействия, хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше", — добавил замминистра.