МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Власти Ирана достигли соглашения о зачислении своих размороженных в Южной Корее финансовых активов в центральный банк одной из региональных стран, передает агентство Tasnim. Минфин США разрешил поставки коммуникационных услуг в Иран

"Переговоры по обмену заключенными и разморозке валютных ресурсов Ирана в других странах прошли много месяцев назад, однако американская сторона, после неоднократного создания препятствий, недавно заявила о своей готовности соблюдать прежние договоренности", — говорится в сообщении агентства.

Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать $1 млрд, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет $7 млрд. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.