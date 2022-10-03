МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Исключение из санкций ЕС российских лоцманов упростить жизнь компаниям по всему миру — отечественные специалисты в этой отрасли работают и в зарубежных фирмах, и одобрение такое меры позволит как сохранить рабочие места, так и не тратить лишние ресурсы на подготовку новых сотрудников, поделился мнением с РИА Новости председатель Межрегионального союза лоцманов Владимир Кабанов. СМИ: Евросоюз предложил сделать исключение из санкций в отношении России

Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что ЕС предложил сделать исключение из санкций в отношении РФ для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы. Исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Этими проливами пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

"Предложение ЕС отменить санкции в отношении РФ для лоцманов избавит компании от необходимости уволить лоцманов из России и срочно набрать и подготовить лоцманов из других стран", — полагает Кабанов.

По его словам, возможная отмена санкций представляет практическую пользу как для компаний, где трудятся российские лоцманы, так и для самих работников.

"Возможно, это даже не российские компании, а, например, датские. Как известно, российские моряки работают в различных иностранных компаниях", — пояснил он.