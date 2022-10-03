МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Каботажные перевозки будут запрещены в РФ для малотоннажных судов иностранного производства, построенных после марта 2024 года, для судов крупного тоннажа — после 2026 года, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Все зарубежные круизные суда отказались от контрактов с Сочи после февраля

Он также пояснил, что в целом правительство намерено определить виды деятельности, которые будут осуществляться судами, построенными на российских верфях. В свою очередь для каботажа сделаны исключения.

"У нас недавно было совещание по каботажным перевозкам, где было принято согласованное решение с рабочей группой, которая определяет требования по регуляторной гильотине, с 2024-2026 годов в зависимости от тоннажа для организации каботажных перевозок необходимо, чтобы суда были заложены и строились на российских верфях", — сказал он, выступая на Морском конгрессе.

"Все суда, которые куплены и построены до этой даты — до марта 2024 года — смогут эксплуатироваться без ограничений независимо от требований. Только те, которые условно со второго марта 2024 года будут строиться и покупаться, они уже должны будут соответствовать 719 постановлению. Кто купит б/у или построит до этого за рубежом — проблем не будет", — уточнил Евтухов журналистам.

Каботаж — перевозка грузов или пассажиров между двумя пунктами одной страны транспортным оператором из другой страны.