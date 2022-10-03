МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Доля российской радиоэлектронной продукции на отечественном рынке составляет примерно 19%, при этом порог в 20% может быть преодолен уже к концу текущего года, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Минпромторг рассказал об интересе иранского автоконцерна в российском рынке

"По рынку наши объемы (радиоэлектронной — ред.) продукции достигают примерно 19%, этот же уровень мы собираемся сохранить до конца года, но уверены, что цифру в 20% перешагнем. Естественно, это достигается в первую очередь за счет расширения нашего продуктового портфеля. К концу года мы ожидаем, что будет присутствовать в нашем реестре не менее 4,5 тысячи позиций", — сказал Шпак в ходе VIII Российского форума "Микроэлектроника — 2022"

Он добавил, что "мы ставим перед собой цель нарастить реализацию реестровой продукции, отечественной продукции, продукции глубокой локализации до 70% на внутреннем рынке к 2030 году, и до 95% — на регулируемом, вот наши ориентиры". "При всем при этом мы понимаем, что эти показатели необходимо сдвигать влево, надо идти с опережением, с ускорением", — отметил Шпак.

В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что объем рынка радиоэлектронной промышленности в России может вырасти с 3 триллионов рублей до 9 триллионов к 2030 году.

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции — систематизированный перечень радиоэлектроники и телекоммуникационного оборудования, произведенной в РФ. Его администрированием занимается Минпромторг.