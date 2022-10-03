ВАШИНГТОН, 3 окт — ПРАЙМ. Верховный суд США отклонил попытку российского предпринимателя Олега Дерипаски опротестовать введенные против него санкции. Дерипаска сравнил санкции со скоропортящимся продуктом

"Ходатайство отклонено", — говорится в сообщении на сайте суда.

Дерипаска просил верховный суд принять к рассмотрению его иск к министру финансов США Джанет Йеллен и решить, не вышла ли она за пределы полномочий, продолжая применять санкции, введенные против Дерипаски в 2018 году.