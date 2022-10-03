Верховный суд США отклонил попытку Дерипаски обжаловать санкции
Верховный суд США отклонил ходатайство Дерипаски, в котором он обжаловал санкции
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ВАШИНГТОН, 3 окт — ПРАЙМ. Верховный суд США отклонил попытку российского предпринимателя Олега Дерипаски опротестовать введенные против него санкции.
"Ходатайство отклонено", — говорится в сообщении на сайте суда.
Дерипаска просил верховный суд принять к рассмотрению его иск к министру финансов США Джанет Йеллен и решить, не вышла ли она за пределы полномочий, продолжая применять санкции, введенные против Дерипаски в 2018 году.
https://1prime.ru/News/20221003/838345407.html
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