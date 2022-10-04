МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. КНДР произвела запуск своей баллистической ракеты средней дальности из провинции Чагандо в направлении Хоккайдо, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Япония заявила протест Китаю из-за добычи газа в Восточно-китайском море

Власти Японии призвали жителей острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю укрыться в зданиях.

Ракета перелетела через территорию Японии и упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от берега, сообщила служба безопасности на море.

Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало.