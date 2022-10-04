2022-10-04T02:16:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/News/20221004/838345800.html
СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японии
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КНДР произвела запуск своей баллистической ракеты средней дальности из провинции Чагандо в направлении Хоккайдо, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных... ПРАЙМ, 04.10.2022
новости, кндр, япония
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. КНДР произвела запуск своей баллистической ракеты средней дальности из провинции Чагандо в направлении Хоккайдо, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Власти Японии призвали жителей острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю укрыться в зданиях.
Ракета перелетела через территорию Японии и упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от берега, сообщила служба безопасности на море.
Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало.