ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подал иск в суд против канала CNN с намерением получить компенсацию в размере почти полмиллиарда долларов, свидетельствуют документы суда. Дональд Трамп: наступает самое опасное время за всю историю

Трамп обвинил телеканал в клевете и теперь оценивает свой ущерб в 475 миллионов долларов.

В иске указано, что экс-президент США недолюбливает CNN за то, что тот сообщает неправду в своих новостях. Адвокат Трампа считает, что нападки телеканала усилились на фоне "опасений" о возможности Трампа пойти на новый президентский срок в 2024 году.

"В своих усилиях качнуть политический баланс влево канал навешивал на истца еще более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки — вроде "расиста", "русского лакея", "повстанца" и в конце концов "Гитлера", — говорится в исковом заявлении.

Телеканал CNN традиционно является продемократическим, в ходе предвыборных кампаний прошлых лет он открыто поддерживал кандидатов от Демократической партии — Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдена в 2020-м.