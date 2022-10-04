МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, регулирующий вопросы определения ориентировочной стоимости строительства судна при его проектировании в рамках инвестпроектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств. В России согласовали переход на отечественные суда в каботажных перевозках

Документ направлен на определение максимально достоверной стоимости строительства судна, позволяющей обеспечить обоснованность и эффективность затрат на реализацию инвестпроектов, частично или полностью финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов.

Закон наделяет правительство РФ полномочиями утверждать порядок проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен его проектирования, строительства, ремонта и утилизации. Также, согласно документу, кабмин будет устанавливать плату за проведение такой проверки; порядок отбора, приостановки и лишения полномочий проверяющих организаций и требования к ним; а также правила разработки и утверждения нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов.

При этом Минпромторг России будет устанавливать порядок определения ориентировочной стоимости строительства судна, который министерство сначала должно будет согласовать с Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Минпромторг также будет утверждать нормативы и порядок определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Сейчас инвестиционные проекты, которые планируется частично или полностью финансировать за счет федерального, региональных или местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования бюджетных средств в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами на соответствующем уровне.