МОСКВА, 4 окт ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на игристое вино — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей, следует из документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперт спрогнозировал, на сколько в России подорожает импортное вино

Минимальную закупочную цену, за исключением импорта, игристого вина у производителя предлагается повысить до 166 рублей за 0,75 литра (со 118 рублей), а оптовую — до 199 рублей (со 137 рублей). Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Согласно проекту, предлагаемое повышение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. Также уточняется, что в 2021 году установленные приказом минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 год (с 41 до 43 рублей), а также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 году – до 45 рублей за литр.

Также в расчете цен учтен прогнозный уровень инфляции на 2023 год в размере ‎5,5% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России. Кроме того, проектом приказа учитывается рост издержек на производство (комплектующие, электроэнергия, оплата труда), цен на сырье (винограда) для производства игристого вина.

В конце сентября министерство также предложило повысить МРЦ на крепкий алкоголь, в том числе на водку — до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с нынешних 261 рубля. При этом МРЦ на коньяк может вырасти до 517 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 480 рублей), на бренди — до 375 рублей (с 349 рублей).