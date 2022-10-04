ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 октября запускает новые рейсы в столицу Белоруссии из Екатеринбурга и Перми, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика. Авиакомпания S7 запустит рейсы из Иркутска в Бангкок

"Открываем новые рейсы в Минск из Перми и Екатеринбурга… Полеты будут выполняться с 26 октября по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость билетов в одну сторону начинается от 7760 рублей и от 12600 рублей туда-обратно.