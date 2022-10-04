2022-10-04T14:59:32+03:00
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"Уральские авиалинии" запустят новые рейсы в Минск из Екатеринбурга и Перми
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Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 октября запускает новые рейсы в столицу Белоруссии из Екатеринбурга и Перми, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика. "Открываем новые... ПРАЙМ, 04.10.2022
новости, россия, уральские авиалинии, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 октября запускает новые рейсы в столицу Белоруссии из Екатеринбурга и Перми, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.
"Открываем новые рейсы в Минск из Перми и Екатеринбурга… Полеты будут выполняться с 26 октября по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320", — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость билетов в одну сторону начинается от 7760 рублей и от 12600 рублей туда-обратно.