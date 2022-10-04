МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Трафик "ВКонтакте" во второй половине сентября вырос на 22% благодаря активному обсуждению частичной мобилизации в социальной сети, поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

!Страница социальной сети "Вконтакте"

Профиль "ВКонтакте" будет автоматически подстраиваться под пользователя

Ранее во вторник оператор "Билайн" сообщил, что трафик социальной сети во второй половине сентября вырос на 22% в сравнении с первыми двумя неделями. В VK рост трафика связывают с бурным ростом численности аудитории и ее активности. Так, месячная аудитория "ВКонтакте" выросла в сентябре на 7,35% год к году, сообщили в компании.

"На фоне объявленной частичной мобилизации граждане пошли искать информацию в соцсети и новостные медиа. Кто-то делился своими мыслями, кто-то рассказывал о происходящим. Очевидно, что это событие не рядовое и граждане хотели знать, что происходит и исходя из этого принимать решение, как действовать дальше", — прокомментировал Зыков рост трафика "ВКонтакте".

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.