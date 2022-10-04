ВЕНГРИЯ, 4 окт — ПРАЙМ. Парламент Венгрии во вторник принял второй пакет законов, внесенных министром юстиции страны Юдит Варгой по итогам переговоров с Еврокомиссией, которые направлены против коррупции и должны обеспечить Будапешту доступ к средствам из фондов ЕС, свидетельствует информация на сайте парламента. СМИ узнали о намерении Еврокомиссии сократить финансирование Венгрии

Как следует из данных на сайте парламента, 151 депутат проголосовал за, 12 — против и 19 воздержались в ходе голосования по поправке к закону о контроле за использованием бюджетных средств Европейского Союза, в соответствии с которой Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии по запросу Европейского бюро по борьбе с мошенничеством обязано будет обеспечивать беспрепятственные инспекции органов ЕС по контролю за расходованием средств и оказывать таким проверкам поддержку.

Кроме того, парламент утвердил поправки к Закону об общественном участии в подготовке законодательства. В ходе голосования 152 депутата выступили за, 12 — против и 19 воздержались. Согласно новым правилам, которые также входили в число условий Еврокомиссии для доступа к фондам ЕС, правительство теперь обязано будет вносить 90% законопроектов только после общественных консультаций.

Парламент также утвердил создание государственного административного органа для расследования случаев мошенничества, конфликта интересов, коррупции или других нарушений, связанных с использованием фондов Евросоюза. За создание подобного органа выступили 150 депутатов, против — 12, еще 19 воздержались.

Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца. Венгрия приняла антикоррупционные меры для доступа к финансированию ЕС

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент пакет законов, содержащий поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 октября одобрил поправки в закон, регулирующие ответственность должностных лиц за взяточничество, и направил их на утверждение в Конституционный суд.