МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", в котором истец требовал восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT

В иске также заявлены требования о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения решения суда. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в карточке дела.

Иск поступил в суд в мае. Тогда же суд по заявлению RT принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 миллионов рублей. Суд согласился с доводами истца, что "непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем". В определении суда отмечалось, что "изложенные в заявлении истца доводы… подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Гугл" за 2020 год".

До этого активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в двух других делах – по аналогичным искам телекомпании НТВ и входящей в "Газпром-медиа" компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3). Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".

Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ и другие.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдение, и пока исполнение судебного акта приостановлено.

В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.