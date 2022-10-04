МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Решение о сокращении квоты ОПЕК+ в более значимом размере, чем планировалось ранее, может быть принято на ближайшем заседании, но это вряд ли сразу повлияет на объемы добычи, так как участники альянса ранее запаздывали с наращиванием добычи в рамках уже возможных ограничений, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на величину до 2 миллионов баррелей в сутки, сообщило ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на делегатов встречи, запланированной на завтра.

"Думаю, решение о сокращении квоты на добычу в каком-то значимом размере, более 0,35 миллиона баррелей в сутки, может быть принято, однако это вряд ли повлияет на физическую добычу, так как страны-участники ОПЕК+ и так уже отставали от квот в рамках предыдущей сделки на почти 3 миллиона баррелей в сутки в силу невозможности нарастить добычу", — сказал Скрябин.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По этим условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре — сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам. Сокращение добычи ОПЕК+ увеличит риск резкого роста котировок нефти

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за "естественного снижения" добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у стран Африки.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), за последний месяц лета совокупное предложение нефти альянса выросло на 510 тысяч баррелей в сутки, увеличившись до 44,67 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким показателем за всю историю действия ограничительных соглашений. И МЭА полагает, что такой рост добычи в ОПЕК+ сократил его эффективные резервные мощности до чуть более 3 миллионов баррелей в сутки, большая часть которых приходится на Саудовскую Аравию и ОАЭ.