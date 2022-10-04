Партия "Альтернатива для Германии" призвала "как можно скорее" отремонтировать "Северные потоки"
БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ как можно быстрее отремонтировать, открыть и обеспечить круглосуточной охраной трубопроводы "Северного потока", своим бездействием власти подпитывают подозрения, что не хотят или не имеют права это делать, считает сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся.
"Если одна нитка "Северного потока — 2" может быть введена в эксплуатацию, это должно произойти до наступления зимы. Другие поврежденные нитки "Северного потока 1 и 2" также должны быть как можно быстрее отремонтированы, открыты и обеспечены круглосуточной охраной. Если правительство ничего не делает, это подпитывает подозрения, что оно не хочет или не имеет права ремонтировать трубопроводы", — приводятся слова Крупаллы в релизе партии.
Депутат также отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время своего визита в Польшу следовало бы после заявлений президента страны Анджея Дуды ясно дать понять, что правительство ФРГ не потерпит призывов к разрушению ценной и жизненно важной инфраструктуры. Ранее Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2".
"Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Польша должна помочь прояснить ситуацию с нападением и восстановить трубопроводы. "Северный поток" был и остается важным компонентом энергетической безопасности и суверенитета Германии", — заключил Крупалла.
https://1prime.ru/News/20221004/838357362.html