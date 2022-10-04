БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ как можно быстрее отремонтировать, открыть и обеспечить круглосуточной охраной трубопроводы "Северного потока", своим бездействием власти подпитывают подозрения, что не хотят или не имеют права это делать, считает сопредседатель АдГ Тино Крупалла. Глава АдГ призвал власти Германии расследовать ЧП на "Северных потоках"

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся.

"Если одна нитка "Северного потока — 2" может быть введена в эксплуатацию, это должно произойти до наступления зимы. Другие поврежденные нитки "Северного потока 1 и 2" также должны быть как можно быстрее отремонтированы, открыты и обеспечены круглосуточной охраной. Если правительство ничего не делает, это подпитывает подозрения, что оно не хочет или не имеет права ремонтировать трубопроводы", — приводятся слова Крупаллы в релизе партии.

Депутат также отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время своего визита в Польшу следовало бы после заявлений президента страны Анджея Дуды ясно дать понять, что правительство ФРГ не потерпит призывов к разрушению ценной и жизненно важной инфраструктуры. Ранее Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2".

"Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Польша должна помочь прояснить ситуацию с нападением и восстановить трубопроводы. "Северный поток" был и остается важным компонентом энергетической безопасности и суверенитета Германии", — заключил Крупалла.