Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем"
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем".
"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины", — написал Шевченко на своей странице в соцсети.
Шевченко добавил, что оставляет банковскую систему сильной, стойкой и капитализированной, поблагодарил руководство страны за доверие, а коллег и международных партнеров за сотрудничество.
https://1prime.ru/News/20221004/838357500.html
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