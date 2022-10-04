МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Нацбанк Украины планирует получить транш экстренного финансирования от МВФ

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины", — написал Шевченко на своей странице в соцсети.

Шевченко добавил, что оставляет банковскую систему сильной, стойкой и капитализированной, поблагодарил руководство страны за доверие, а коллег и международных партнеров за сотрудничество.