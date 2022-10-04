МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что если Google не разблокирует 27 каналов RT, то должен будет выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день. Суд удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", в котором истец требовал восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Мы выиграли суд у Google. Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения — выплачивать судебную неустойку (100 тысяч рублей в день) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения, с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ и другие.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдение, и пока исполнение судебного акта приостановлено.

В начале марта сообщалось, что компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.