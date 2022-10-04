МАДРИД, 4 окт — ПРАЙМ. Коалиционное правительство Испании одобрило во вторник проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиарда евро будет выделено на оборону, свидетельствуют данные отчета правительства. Канцлер ФРГ Шольц: лидеры ЕС обсудят координацию инвестиций в оборону

Это на 20,5% выше показателя 2022 года, когда на оборону было выделено 9,7 миллиарда.

Вопрос об увеличении расходов на оборону вызвал наибольшие расхождения внутри коалиционного правительства. Так, изначально левая партия Unidos Podemos выступала против соответствующего предложения правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

Однако в конечном итоге политические союзники пришли к выводу, что необходимо выполнить обязательства, взятые премьером Педро Санчесом перед Евросоюзом и НАТО. Согласно им, военные расходы Испании должны достичь 2% ВВП в 2029.

При этом 58,5% всех средств нового бюджета будет направлено на социальные расходы.

"Шесть из десяти евро выделяются на социальные расходы, в общей сложности 267,7 миллиарда, 274,4 миллиарда с учетом европейских фондов, что также является самой высокой цифрой, когда-либо зарегистрированной по этим статьям", — говорится на сайте правительства.

Традиционно большая часть этих социальных расходов будет выделена на выплаты пенсий: 190,6 миллиарда евро, что на 11,4% больше, чем в прошлом году. Также на 6,6% увеличатся расходы на образование и на 6,7% на здравоохранение, особенно на укрепление первичной медико-санитарной помощи и психического здоровья.

Согласно законодательству ЕС, исходя из актуальных прогнозов, страны союза должны отправить свой бюджетный план в Брюссель до 15 октября.