БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. Германия, невзирая на события с "Северными потоками", сможет обеспечить свою безопасность в области энергетики, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель. Spiegel: США предупреждали Германию о возможных атаках на "Северный поток"

"Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море", — сказал он, упомянув достижения ФРГ в виде новых договоров по импорту газа, постройки резервуаров для СПГ и уровня заполненности газовых хранилищ до 92% на сегодняшний момент.

Также канцлер ФРГ упомянул, что Берлин и федеральные земли пришли к соглашению по стабилизации энергокризиса пакетами помощи общей стоимостью в 250 миллиардов евро.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях в системе "Северного потока"

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.