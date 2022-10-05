МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает 130-133 миллиарда рублей поступлений в текущем году от повышенной ставки НДФЛ, которая взимается с доходов сверх 5 миллионов рублей в год, против 83 миллиардов рублей годом ранее, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на международном круглом столе по налоговой политике. Профсоюзы призвали освободить от НДФЛ людей с низкими доходами

"Если в 2021 году мы собрали порядка 83 миллиардов рублей поступлений от этой дополнительной 2%-ой ставки, то в 2022 году, и это уже достаточно точная оценка, будет порядка 130-133 миллиардов рублей. И, соответственно, дальше мы ожидаем рост", — сказал замминистра.

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.

По словам Сазанова, при обсуждении в правительстве прогрессивной шкалы налогообложения доходов высказывались опасения, что это приведет к уходу части зарплат в тень. Но в реальности этого не произошло: поступления налога существенно превысили ожидания министерства.

В бюджет текущего года Минфин закладывал прогноз этих поступлений в 78,6 миллиарда рублей. А на следующие три года, согласно внесённому в Госдуму проекту бюджета, эти доходы ожидаются в объеме 127,2 миллиарда рублей в 2023 году, 137,6 миллиарда рублей в 2024 году и 147,9 миллиарда рублей в 2025 году.