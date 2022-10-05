МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, США будут делать все, что решить эту проблему за счет других, на данный момент за счет Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

"Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что есть риск того, что "пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть". По словам парламентария, в таком случае меньше всего пострадают суверенные государства, которые не зависят от доллара.

"Пострадают экономики других стран. В меньшей степени это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США", — уточнил спикер Госдумы.