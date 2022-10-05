ПЕКИН, 5 окт — ПРАЙМ. Экспорт спецтехники из Китая в Россию через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в последнее время вырос более чем в два раза, сообщило в среду генконсульство России в Харбине. Путин отметил сотрудничество России и Китая в сложной мировой обстановке

"В последние дни через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия ежедневно проезжает порядка ста единиц новой самоходной спецтехники, ранее – не более 40 единиц", — говорится в сообщении дипмиссии в официальном Telegram-канале.

При этом точный период, за который произошел рост, не уточняется.

По информации генконсульства, в конце сентября профильные органы двух стран договорились о новой схеме вывоза из Маньчжурии новых транспортных средств.

"Если раньше забирающие китайскую спецтехнику водители прибывали в Китай в качестве пассажиров грузовых автомобилей, то сейчас для них организован автобусный рейс", — пояснили в дипмиссии.

Отмечается, что в 2021 году через этот пункт пропуска в общей сложности в Россию были поставлены 6 773 единицы новой китайской техники, в этом году – ожидается кратное увеличение этого показателя.