Экспорт спецтехники из Китая в Россию значительно вырос
Экспорт спецтехники из Китая в Россию через пункт Забайкальск – Маньчжурия вырос более чем вдвое
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ПЕКИН, 5 окт — ПРАЙМ. Экспорт спецтехники из Китая в Россию через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в последнее время вырос более чем в два раза, сообщило в среду генконсульство России в Харбине.
"В последние дни через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия ежедневно проезжает порядка ста единиц новой самоходной спецтехники, ранее – не более 40 единиц", — говорится в сообщении дипмиссии в официальном Telegram-канале.
При этом точный период, за который произошел рост, не уточняется.
По информации генконсульства, в конце сентября профильные органы двух стран договорились о новой схеме вывоза из Маньчжурии новых транспортных средств.
"Если раньше забирающие китайскую спецтехнику водители прибывали в Китай в качестве пассажиров грузовых автомобилей, то сейчас для них организован автобусный рейс", — пояснили в дипмиссии.
Отмечается, что в 2021 году через этот пункт пропуска в общей сложности в Россию были поставлены 6 773 единицы новой китайской техники, в этом году – ожидается кратное увеличение этого показателя.
https://1prime.ru/News/20221005/838365312.html
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