Новый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу в четверг
НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ПРОТИВ РФ ВСТУПИТ В СИЛУ В ЧЕТВЕРГ — СМИ
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https://1prime.ru/News/20221005/838365441.html
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НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ПРОТИВ РФ ВСТУПИТ В СИЛУ В ЧЕТВЕРГ — СМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20221005/838365441.html
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