БЕЛГРАД, 5 окт — ПРАЙМ. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) хочет работать над разрешением энергетического кризиса совместно с РФ, Сербией и Венгрией, заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик. Турция выступает за включение Боснии и Герцеговины в проект газопровода "Турецкий поток"

"Перед лицом совместных вызовов, стоящих перед нами, прежде всего в энергетике, необходимо установить хорошие контакты и взаимодействие, некую разновидность экономического объединения солидарности, которое могло бы служить поддержанию энергетической стабильности, прежде всего, государств Балкан и Венгрии. Как и других стран, которые захотят участвовать", — заявил Додик агентству.

По его словам, энергетика сейчас – ключевой вопрос, вокруг которого необходимо объединиться "с пониманием контекста и времени".

"Эти две страны показали понимание и желание, чтобы вопрос решался с уважением к России и ко всем, и в этом смысле ясна позиция Сербии и Венгрии, которая четко озвучила свою позицию в тяжелом окружении европейских структур. Что касается нас в Республике Сербской, конечно, мы хотим быть частью объединения экономической солидарности и готовы разговаривать об этом. Мы меньше всех по масштабам во всем этом, но мы не неважные, и это может создать основы для еще более близкого сотрудничества", — указал член президиума БиГ.

По слоам Додика, приоритетом новых властей Республики Сербской станет строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России.

"Думаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы успешно завершить проект. Сейчас самое главное – формирование новых структур власти, и их главной задачей будет устранить все препятствия для строительства этого газопровода. Это будет нашим приоритетом в разговорах и переговорах на уровне Боснии и Герцеговины, будем сотрудничать с теми, кто готов это поддержать. После этого, думаю, все остальное решено, у нас есть полное одобрение "Газпрома" и их готовность войти в эту инвестицию, которая станет одной из крупнейших, когда-либо бывших у Республики Сербской", — сказал Додик.