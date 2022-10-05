ДОНЕЦК, 5 окт — ПРАЙМ. Аэропорт в Мариуполе планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

"До конца 23-го года будет реконструирован аэропорт города Мариуполя, причем он будет как военный, так как гражданский, двойного базирования. Такую задачу вице-премьер (РФ Марат Хуснуллин – ред.) поставил перед строителями, перед нами… будем реализовывать", — сказал Хоценко.

Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщил Хоценко.

"Терминал разрушен. (Вице-премьер РФ) Марат Шакирзянович (Хуснуллин) дал соответствующие поручения: провести обследование здания и понять, может ли быть оно реконструировано или капитально отремонтировано. Если да, то заниматься капитальным ремонтом; если нет, то сносить и строить на его месте новое здание гражданского аэропорта", — сказал он.

По его словам, аэропорт и аэродром фактически не эксплуатировался с 2014 года.

"Это будет полноценное восстановление аэродрома и аэропорта", — отметил премьер ДНР.