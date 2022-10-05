МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Берлин получил информацию, которая подтверждает, что инциденты на газопроводной системе "Северный поток" произошли в результате умышленной диверсии. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн. Матвиенко назвала возможную цель диверсии на "Северных потоках"

"Вся имеющаяся информация с точки зрения федерального правительства указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с умышленным актом диверсии", — заявила она.

При этом спикер кабмина не ответила, допустят ли Россию к расследованию, сославшись на отсутствие информации.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.