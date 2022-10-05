МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ сейчас не видит смысла закупать сахар в интервенционный фонд, цены на внутреннем рынке выше среднего уровня 2021 года на 40%, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз подтвердил планы закупить в госфонд три миллиона тонн зерна

"В этой ситуации закупать сахар в интервенционный фонд не имеет смысла. Напомню, данный инструмент необходим в первую очередь для того, чтобы выбирать на рынке излишки, поддерживая рентабельность производителей, а затем реализовывать продукцию в периоды резкого роста цен на нее", — сказал он журналистам в кулуарах 14 Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2022".

Патрушев также добавил, что сегодня ситуация на российском рынке сахара оценивается как стабильная и не требующая дополнительного регулирования. "Сейчас, в отличии от ситуации с зерном, на внутреннем рынке нет условий для проведения госзакупок сахара. Предельный минимальный уровень цен для интервенций по этому товару установлен в размере 33,6 тысячи рублей за тонну (без НДС). А на текущий момент средневзвешенные цены в Центральном и Приволжском федеральных округах составляют более 50 тысяч рублей за тонну, что выше средних значений прошлого года примерно на 40%", — добавил он.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились.

Закупочные интервенции, как ранее сообщалось, предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Покупать запасы зерна из госфонда могут производители отдельных видов хлеба, хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки, запасы сахара — предприятия торговли. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.