РОССИЯ АКТИВНО НАЛАЖИВАЕТ КОНТАКТЫ С ДОБРОСОВЕСТНЫМИ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКОГО ЗЕРНА И ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЛОГИСТИКУ — ПАТРУШЕВ

РОССИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ СВОЙ ФЛОТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ — ПАТРУШЕВ

ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕМЯН ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ В СТРАНЕ — ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА

МИНСЕЛЬХОЗ ФИКСИРУЕТ ОТСТАВАНИЕ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНОВЫХ ИЗ РФ, НО В IV КВАРТАЛЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ КОМПЕНСИРОВАНО — ПАТРУШЕВ

РОССИЯ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО СЕЛЬХОЗГОДА ЭКСПОРТИРОВАЛА 8,3 МЛН ТОНН ЗЕРНА, И ТЕМПЫ ПОСТАВОК ПОСТЕПЕННО РАСТУТ — ПАТРУШЕВ

 

Новость дополняется