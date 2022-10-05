2022-10-05T16:10:00+03:00
2022-10-05T16:13:11+03:00
2022-10-05T16:10:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20221005/838367621.html
Патрушев заявил о планах по перевозке российской сельхозпродукции
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РОССИЯ АКТИВНО НАЛАЖИВАЕТ КОНТАКТЫ С ДОБРОСОВЕСТНЫМИ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКОГО ЗЕРНА И ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЛОГИСТИКУ — ПАТРУШЕВ РОССИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ... ПРАЙМ, 05.10.2022
новости
https://1prime.ru/images/83812/81/838128162.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83812/81/838128162.jpg
https://1prime.ru/images/83812/81/838128161.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83812/81/838128161.jpg
https://1prime.ru/images/83812/81/838128149.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83812/81/838128149.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОССИЯ АКТИВНО НАЛАЖИВАЕТ КОНТАКТЫ С ДОБРОСОВЕСТНЫМИ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКОГО ЗЕРНА И ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЛОГИСТИКУ — ПАТРУШЕВ
РОССИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ СВОЙ ФЛОТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ — ПАТРУШЕВ
ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕМЯН ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ В СТРАНЕ — ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА
МИНСЕЛЬХОЗ ФИКСИРУЕТ ОТСТАВАНИЕ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНОВЫХ ИЗ РФ, НО В IV КВАРТАЛЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ КОМПЕНСИРОВАНО — ПАТРУШЕВ
РОССИЯ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО СЕЛЬХОЗГОДА ЭКСПОРТИРОВАЛА 8,3 МЛН ТОНН ЗЕРНА, И ТЕМПЫ ПОСТАВОК ПОСТЕПЕННО РАСТУТ — ПАТРУШЕВ
Новость дополняется