МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ФНС опубликовала проект обновленного перечня стран, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией: в него войдут Казахстан, Мальдивы и Оман, при этом из него планируется исключить Швейцарию и Каймановы острова. Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией

"Таким образом в настоящее время 96 юрисдикций заявили о готовности осуществлять такой обмен с Российской Федерацией", — говорится в документе.

Ранее правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Участники предоставляют друг другу данные в соответствие со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — Common Reporting Standard, который нацелен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.

Такой обмен облегчает налоговое администрирование, а также напрямую влияет на возможности российских налогоплательщиков, имеющих финансовые активы в соответствующих странах. Например, с 2020 года россияне могут зачислять без ограничения средства, полученные от нерезидентов, на свои счета в иностранные банки на территории государства — члена ЕАЭС или иностранного государства, которое осуществляет автоматический обмен финансовой информацией с РФ.